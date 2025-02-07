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18:26, 7 февраля 2025Интернет и СМИ

Журнал Time поместил на обложку Маска в кресле президента США

Журнал Time показал новую обложку с Маском, сидящим в кресле президента США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Chip Somodevilla / Anna Moneymaker / Time

Американский журнал Time показал новую обложку, посвященную предпринимателю Илону Маску. Ее фотографию издание опубликовало в соцсети X.

На обложке Маск сидит в кресле за столом президента США, который располагается в Овальном кабинете Белого дома. Отмечается, что обложка посвящена материалу о деятельности предпринимателя в качестве главы нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE).

Ранее Time со ссылкой на источники заявил, что политика Маска по сокращению числа государственных служащих вызвала желание у ряда чиновников бежать из США. Один из собеседников журнала заявил, что глава DOGE организовал беспрецедентный финансовый стимул для людей, чтобы они уходили с работы в правительстве, пообещав несколько месяцев оплаты в обмен на их отставку.

Перед этим стало известно, что DOGE прекратит финансирование издания Politico и других СМИ, содержавшихся за счет Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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