Ведомство Маска прекратит финансирование ряда СМИ

Белый дом: Ведомство Маска прекратит финансирование Politico и других СМИ

Департамент государственной эффективности, руководителем которого является миллиардер Илон Маск, прекратит финансирование издания Politico и других СМИ, содержавшихся за счет Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга.

«Я могу подтвердить, что (финансирование в размере) более восьми миллионов долларов, которые пошли на субсидирование подписки на Politico за счет американских налогоплательщиков, больше не будет осуществляться», — сообщила Левитт.

Накануне Маск заявил, что Агентство по международному развитию США (USAID) сравнимо с клубком червей, в связи с этим его деятельность не будет возобновлена.

Позднее миллиардер заявил, что государственные траты на СМИ, включая подписки на новостную ленту Associated Press, — растрата средств налогоплательщиков, и они будут сокращены.