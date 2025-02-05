Маск пообещал сократить траты американского правительства на СМИ

Маск заявил, что траты правительства США на СМИ будут сокращены

Государственные траты на СМИ, включая подписки на новостную ленту Associated Press, — растрата средств налогоплательщиков, и они будут сокращены. С таким заявлением выступил бизнесмен и глава департамента эффективности госуправления США Илон Маск в соцсети X.

Комментируя сообщения о том, что американское правительство выделяет миллионы долларов на информагентство Associated Press, Маск написал гневный пост. «Ненадолго. Это явная растрата денег налогоплательщиков!» — посетовал предприниматель.

До этого Маск ответил на пост пользователя о том, что доходы от налогов граждан США, по-видимому, направляются в том числе и американской газете Politico. Миллиардер заверил, что многим СМИ предстоит «загадочное падение доходов».

Также накануне Маск заявил, что Агентство по международному развитию США (USAID) сравнимо с клубком червей, в связи с этим его деятельность не будет возобновлена.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал себя «технической поддержкой Белого дома».