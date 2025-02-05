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22:39, 5 февраля 2025Мир

Маск пообещал сократить траты американского правительства на СМИ

Маск заявил, что траты правительства США на СМИ будут сокращены
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Mike Segar / Reuters

Государственные траты на СМИ, включая подписки на новостную ленту Associated Press, — растрата средств налогоплательщиков, и они будут сокращены. С таким заявлением выступил бизнесмен и глава департамента эффективности госуправления США Илон Маск в соцсети X.

Комментируя сообщения о том, что американское правительство выделяет миллионы долларов на информагентство Associated Press, Маск написал гневный пост. «Ненадолго. Это явная растрата денег налогоплательщиков!» — посетовал предприниматель.

До этого Маск ответил на пост пользователя о том, что доходы от налогов граждан США, по-видимому, направляются в том числе и американской газете Politico. Миллиардер заверил, что многим СМИ предстоит «загадочное падение доходов».

Также накануне Маск заявил, что Агентство по международному развитию США (USAID) сравнимо с клубком червей, в связи с этим его деятельность не будет возобновлена.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал себя «технической поддержкой Белого дома».

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