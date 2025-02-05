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18:22, 5 февраля 2025Мир

Маск назвал себя технической поддержкой Белого дома

Маск поменял статус профиля в X и назвал себя технической поддержкой Белого дома
Семен Александров (редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE), предприниматель Илон Маск назвал себя «технической поддержкой Белого дома». Такой статус он установил на своей странице в соцсети X.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что американский бизнесмен самоотверженно служит в администрации США и соблюдает закон. Так она прокомментировала критику миллиардера в связи с ситуацией вокруг Агентства США по международному развитию (USAID).

При этом эксперты по правовым вопросам и безопасности выразили обеспокоенность решением Маска закрыть USAID и взять под контроль центральную платежную базу данных министерства финансов, а его работу в качестве главы DOGE в администрации президента США Дональда Трампа назвали настоящим кошмаром.

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