Маск поменял статус профиля в X и назвал себя технической поддержкой Белого дома

Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE), предприниматель Илон Маск назвал себя «технической поддержкой Белого дома». Такой статус он установил на своей странице в соцсети X.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что американский бизнесмен самоотверженно служит в администрации США и соблюдает закон. Так она прокомментировала критику миллиардера в связи с ситуацией вокруг Агентства США по международному развитию (USAID).

При этом эксперты по правовым вопросам и безопасности выразили обеспокоенность решением Маска закрыть USAID и взять под контроль центральную платежную базу данных министерства финансов, а его работу в качестве главы DOGE в администрации президента США Дональда Трампа назвали настоящим кошмаром.