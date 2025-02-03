Маск: USAID сравнимо с клубком червей и не подлежит восстановлению

Агентство по международному развитию США (USAID) сравнимо с клубком червей, в связи с чем его деятельность не будет возобновлена. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, передает CNN.

По словам Маска, USAID «не подлежит восстановлению», так как оно политически пристрастно и продвигает «радикально левые цели по всему миру, включая антиамериканские вещи». Миллиардер добавил, что это ведомство представляет собой не «яблоко с червяком внутри», а клубок червей.

«USAID — это клубок червей», — подчеркнул Маск.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что USAID принуждало СМИ и цифровые платформы игнорировать факты, мнения и события для сокрытия украинских преступлений.