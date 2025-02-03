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19:25, 3 февраля 2025Мир

Маск назвал USAID клубком червей

Маск: USAID сравнимо с клубком червей и не подлежит восстановлению
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Агентство по международному развитию США (USAID) сравнимо с клубком червей, в связи с чем его деятельность не будет возобновлена. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск, передает CNN.

По словам Маска, USAID «не подлежит восстановлению», так как оно политически пристрастно и продвигает «радикально левые цели по всему миру, включая антиамериканские вещи». Миллиардер добавил, что это ведомство представляет собой не «яблоко с червяком внутри», а клубок червей.

«USAID — это клубок червей», — подчеркнул Маск.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что USAID принуждало СМИ и цифровые платформы игнорировать факты, мнения и события для сокрытия украинских преступлений.

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