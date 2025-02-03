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18:13, 3 февраля 2025Мир

Захарова заявила о давлении USAID на СМИ для сокрытия украинских преступлений

Захарова: Агентство США USAID принуждало СМИ игнорировать преступления Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Агентство по международному развитию США (USAID) принуждало СМИ и цифровые платформы игнорировать факты, мнения и события для сокрытия украинских преступлений. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на утечку документов USAID от 2021 года под названием «Пособия по борьбе с дезинформацией» (Disinformation Primer), где шла речь о методе «стретегического молчания». «Под этим в USAID понимают скоординированное по заказу спонсора подобных "карманных" СМИ игнорирование ими тех неудобных сюжетов, фактов и мнений, которые не укладываются в утвержденную в Вашингтоне версию событий. Удар по Судже? Что есть Суджа? Русское Поречное? Не было никакого Поречного», — прокомментировала Захарова.

Представитель МИД обратила внимание, что после остановки программ финансирования со стороны USAID «пострадали» не только ряд медиа сетей, но и международные структуры. «К примеру, гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле не просто замалчивает убийства российских журналистов и военкоров укробандеровцами и покрывает тем самым преступный киевский режим, а "соблюдает режим стратегического молчания"», — заметила она.

Ранее предприниматель и руководитель Ведомства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск заявил о начале ликвидации USAID. Американский миллиардер раскрыл неприятные подробности о деятельности агентства. По его словам, оно финансировало исследования в области биооружия, в частности, COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей.

Маск также высказал мнение, что USAID является «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». В тот же день аккаунт агентства почти с миллионом подписчиков был удален из соцсети Х.

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