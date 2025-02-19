Неизвестный зверь напал на троих человек за неделю

В Индии трое жителей деревни пережили нападение неизвестного дикого зверя

В индийском штате Пенджаб неизвестное животное напало на троих мужчин за одну неделю. Об этом пишет Hindustan Times.

Серия нападений произошла в деревне Бхишиана, расположенной недалеко от города Бхатинда. Первым пострадавшим был 58-летний владелец автомастерской Джагдип Сингх. 8 февраля утром он выходил из дома, и неизвестный зверь прыгнул на него из темноты. По словам Сингха, он не смог понять, кто именно на него напал. Он не разглядел ни размер, ни окрас существа. После атаки Сингху наложили около 50 швов на руки, голову и лицо.

Двумя другими жертвами стали работник бензоколонки на дороге Батинда-Муктсар и житель Бхишианы. Люди подозревают, что в округе рыскает леопард, но местные власти полагают, что речь идет о более мелкой дикой кошке.

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