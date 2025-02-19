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00:30, 19 февраля 2025Из жизни

Неизвестный зверь напал на троих человек за неделю

В Индии трое жителей деревни пережили нападение неизвестного дикого зверя
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

В индийском штате Пенджаб неизвестное животное напало на троих мужчин за одну неделю. Об этом пишет Hindustan Times.

Серия нападений произошла в деревне Бхишиана, расположенной недалеко от города Бхатинда. Первым пострадавшим был 58-летний владелец автомастерской Джагдип Сингх. 8 февраля утром он выходил из дома, и неизвестный зверь прыгнул на него из темноты. По словам Сингха, он не смог понять, кто именно на него напал. Он не разглядел ни размер, ни окрас существа. После атаки Сингху наложили около 50 швов на руки, голову и лицо.

Двумя другими жертвами стали работник бензоколонки на дороге Батинда-Муктсар и житель Бхишианы. Люди подозревают, что в округе рыскает леопард, но местные власти полагают, что речь идет о более мелкой дикой кошке.

Мы впервые слышим о нападении диких животных здесь. Жители деревни боятся выходить, когда темно. Сотрудникам департамента по охране дикой природы следует прочесать местность, особенно горчичные поля, и поймать это животное

Балдев Сингхместный житель
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