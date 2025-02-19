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10:30, 19 февраля 2025Наука и техника

В редакторе «Блокнот» впервые появились платные функции

Microsoft сделала ИИ-функции в текстовом редакторе «Блокнот» платными
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft сделала функции искусственного интеллекта (ИИ) платными для пользователей текстового редактора «Блокнот». На это обратило внимание издание Windows Central.

«Блокнот» — простой текстовый редактор, доступный в операционных системах (ОС) Windows с 1985 года. С обновлением в программе появилась функция Rewrite, которая позволяет переписывать тексты по запросу. В Microsoft решили брать за нее деньги — функция доступна только пользователям платной подписки Microsoft 365 Personal или Microsoft 365 Family.

«Одной из постоянных вещей, на которые люди могли рассчитывать, является то, что "Блокнот" бесплатный и не требует учетной записи», — заметили журналисты. По их словам, теперь это утверждение поставили под сомнение из-за того, что Microsoft сделала первый шаг для монетизации сервиса.

В материале говорится, что после обновления программы ее пользователи могут видеть предложение зайти в свой аккаунт Microsoft и подписаться на сервис Microsoft 365. Вместе с тем владельцы компьютеров могут и дальше пользоваться основными функциями «Блокнота», которые остаются бесплатными.

В конце февраля журналисты издания XDA заметили, что встроенный в Windows 11 текстовый редактор «Блокнот» начал требовать создания аккаунта Microsoft для продолжения работы. Это необходимо для активации функций ИИ.

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