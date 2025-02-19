Одесса подверглась ракетному обстрелу

Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе и Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
«Не менее четырех прилетов по одному объекту», — говорится в публикации. Подробности не приводятся.
По данным Telegram-канала Colonelcassad, в районе порта зафиксировали прилет. Также отмечается, что в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением после атаки.
Незадолго до этого в Одессе были слышны взрывы.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о массированном ракетном ударе по Киеву. В результате обстрела в некоторых районах города вспыхнули пожары.