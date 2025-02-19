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22:40, 19 февраля 2025Бывший СССР

Одесса подверглась ракетному обстрелу

Одесса подверглась ракетному обстрелу, в городе прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе и Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Не менее четырех прилетов по одному объекту», — говорится в публикации. Подробности не приводятся.

По данным Telegram-канала Colonelcassad, в районе порта зафиксировали прилет. Также отмечается, что в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением после атаки.

Незадолго до этого в Одессе были слышны взрывы.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о массированном ракетном ударе по Киеву. В результате обстрела в некоторых районах города вспыхнули пожары.

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