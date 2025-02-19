Пассажирский самолет с россиянами на борту приготовился к аварийной посадке

Следовавший в Норильск самолет NordStar приготовился к аварийной посадке

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar с россиянами на борту приготовился к аварийной посадке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Известно, что борт, на котором находятся 157 человек, в том числе член экипажа, следовал из Красноярска в Норильск. О причинах аварийного приземления не сообщается.

Ранее самолет российской авиакомпании «Азимут», направлявшийся из Москвы в Тбилиси, был вынужден вернуться в аэропорт Внуково. Отмечается, что в грузинскую столицу пассажиров доставит резервный борт авиакомпании.