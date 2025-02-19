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11:57, 19 февраля 2025Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ рассказал о дезертирстве и отправке в Курскую область

Пленный солдат ВСУ Проць: После дезертирства меня отправили в Курскую область
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Проць рассказал о своем дезертирстве, как его поймали и отправили в Курскую область. Его слова передает РИА Новости.

Он рассказал, что до начала военного конфликта работал на предприятии военно-промышленного комплекса. По его словам, после отпуска он не вернулся в воинскую часть и дезертировал. За это его объявили в СЗЧ (самовольное оставление части), и Михаил почти два года скрывался дома. Однако в октябре 2024 года его поймали и отправили держать оборону в районе села Гуева Суджанского района Курской области.

Проць рассказал, что командование ВСУ спешно «затыкает дыры» на сложных участках, а также использует «мясные штурмы», которые не приносят пользы. Пленный заключил, что его не должны были мобилизовывать в принципе, так как у него проблемы с позвоночником.

Ранее пленный офицер ВСУ Игорь Боронило рассказал, что узнал о том, что находится в Курской области, только после попадания в российский плен. По его словам, командование показало ему точку на карте с местом, в которое он должен добраться, но не сообщило, в какой регион его отправляет.

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