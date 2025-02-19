По факту ДТП с инвалидом-колясочником в Подмосковье возбуждено уголовное дело

В Подмосковье СК возбудил дело по факту ДТП с инвалидом-колясочником

В Московской области возбуждено дело по факту ДТП с инвалидом-колясочником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по статье 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Все произошло на дороге на улице Маркова. Мужчина пересекал «зебру», однако не заметил, как на него несся автомобиль Renault Logan. От удара инвалид отлетел на несколько метров. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.