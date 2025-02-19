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14:31, 19 февраля 2025Силовые структуры

Полицейский указал выкатившейся на дорогу собачьей упряжке верный путь и попал на видео

Камчатский полицейский указал дорогу собачьей упряжке и попал на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

На Камчатке полицейский скорректировал путь выкатившейся на автомобильную дорогу собачьей упряжке и попал на видео. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как 12 запряженных в упряжку собак под управлением погонщика выбежала на асфальте перед сотрудником полиции и легковыми автомобилями. Сотрудник ДПС жезлом остановил автомобиль и указал погонщику верное направление в сторону лесной тропы. После команды погонщика, упряжка умчалась с дороги и скрылась в лесу.

Полицейские дежурят на трассах района из-за проходящего в этих местах фестиваля по ездовому спорту.

6 апреля 2023 года 23-летняя жительница Камчатки Алиса Воронова на собачьей упряжке покорила действующий вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир.

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