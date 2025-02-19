Полицейский указал выкатившейся на дорогу собачьей упряжке верный путь и попал на видео

Камчатский полицейский указал дорогу собачьей упряжке и попал на видео

На Камчатке полицейский скорректировал путь выкатившейся на автомобильную дорогу собачьей упряжке и попал на видео. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как 12 запряженных в упряжку собак под управлением погонщика выбежала на асфальте перед сотрудником полиции и легковыми автомобилями. Сотрудник ДПС жезлом остановил автомобиль и указал погонщику верное направление в сторону лесной тропы. После команды погонщика, упряжка умчалась с дороги и скрылась в лесу.

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