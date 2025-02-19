Полиция нашла у россиянина винтовку с оптическим прицелом, автомат и пистолеты

В Нижегородской области у мужчины нашли винтовку с оптическим прицелом

В Нижегородской области задержали россиянина, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает региональное управление МВД России.

По данным полиции, схрон был обнаружен в ходе проверки оперативной информации у 59-летнего жителя поселка Северный Варнавинского района. Мужчина хранил у себя винтовку с оптическим прицелом и глушителем, автомат, пистолеты и свыше двух тысяч патронов. Во время допроса он заявил, что случайно нашел изъятое оружие в июне 2024 года.

Ранее в Вологодской области задержали организаторов подпольной оружейной мастерской.