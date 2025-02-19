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17:23, 19 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин открыл огонь по машине с экс-сотрудником ГИБДД и был задержан

В Ингушетии задержали мужчину, обстрелявшего экс-сотрудника ГИБДД
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ингушетии задержали 34-летнего мужчину, обстрелявшего машину местного жителя и ранившего его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину доставили в следственный отдел, где он дал признательные показания. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Нападение произошло 18 февраля. В сельском поселении Плиево неизвестный открыл огонь по автомобилю и скрылся с места. В результате 61-летний водитель получил множественные ранения. Его госпитализировали.

По данным Telegram-канала Mash Gor, потерпевшим оказался бывший сотрудник ГИБДД. Сам же стрелок — родственник бывшего замначальника полиции, в которого стреляли несколькими днями ранее.

Ранее сообщалось, что россиянка 40 лет терпела унижения мужа и расправилась с ним при помощи ножа.

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