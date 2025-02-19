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19:56, 19 февраля 2025Бывший СССР

В Раде назвали условие победы на следующих президентских выборах

Нардеп Дубинский: Президентом Украины станет тот, кто подпишет договор с США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Fotokon / Shutterstock / Fotodom  

Президентом Украины станет тот, кто подпишет договор с США по ископаемым. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

По его словам, новым лидером Украины станет тот, кто согласится подписать договор на 500 миллиардов долларов по ископаемым. Он добавил, что в парламент попадут партии, которые согласятся этот договор ратифицировать.

Ранее Дубинский рассказал о выдаче Зеленскому президентом США Дональдом Трампом черной метки, заявив о низком уровне поддержки украинского лидера жителями его страны. Депутат заключил, что теперь переизбрание Зеленского — это вопрос его личного имиджа.

До этого депутат заявил, что писатель Джордж Оруэлл писал методички для Зеленского.

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