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15:23, 19 февраля 2025Бывший СССР

В Раде назвали антиутопии Оруэлла методичкой для Зеленского

Нардеп Дубинский: Оруэлл писал методички для Зеленского
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Писатель Джордж Оруэлл писал методички для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Оруэлл думал, что пишет фантастику, а оказалось — методичку для Зеленского», — написал нардеп.

Ранее Дубинский сообщил о победе швабры над Зеленским — она обогнала президента Украины по популярности в опросе, устроенном депутатом в его Telegram-канале.

До этого Дубинский заявил о поиске Зеленским «нового хозяина». По его словам, президент Украины решил попросить гарантии безопасности у Китая, потому что президент США Дональд Трамп на него «смотрит косо».

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