Нардеп Дубинский: Оруэлл писал методички для Зеленского

Писатель Джордж Оруэлл писал методички для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Оруэлл думал, что пишет фантастику, а оказалось — методичку для Зеленского», — написал нардеп.

Ранее Дубинский сообщил о победе швабры над Зеленским — она обогнала президента Украины по популярности в опросе, устроенном депутатом в его Telegram-канале.

До этого Дубинский заявил о поиске Зеленским «нового хозяина». По его словам, президент Украины решил попросить гарантии безопасности у Китая, потому что президент США Дональд Трамп на него «смотрит косо».