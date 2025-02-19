В российском регионе главу поселка обвинили в халатности из-за бездомных собак

В Якутии главу поселка осудят за халатность

В Якутии осудят главу поселка за халатность. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Саха (Якутия).

Ему предъявлено обвинение по статье 293 («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и по неосторожности смерть человека») УК РФ.

По данным следствия, в администрацию поселка Чульман Нерюнгринского района поступали множественные сообщения от физических и юридических лиц о нахождении большого количества бездомных животных в местах массового пребывания людей. Они образовывали стаи, проявляли агрессию и нападали на людей. Глава района знал о недопустимости нарушения требований в области обращения с животными и необходимости принятия мер по отлову и регулированию численности животных без владельцев на территории поселка.

Несмотря на это, он не исполнял должным образом обязанности по этому вопросу, также не организовал незамедлительное реагирование и выезд для отлова специальной организации при поступлении заявок, что привело к увеличению их численности. 7 октября 2024 года от нападения собак пострадала 12-летняя девочка, которая была доставлена в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Проведены следственные действия и ряд сложных экспертных исследований. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело о халатности должностных лиц Минстроя в российском регионе.