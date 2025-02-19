Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:19, 19 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе главу поселка обвинили в халатности из-за бездомных собак

В Якутии главу поселка осудят за халатность
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Якутии осудят главу поселка за халатность. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Саха (Якутия).

Ему предъявлено обвинение по статье 293 («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и по неосторожности смерть человека») УК РФ.

По данным следствия, в администрацию поселка Чульман Нерюнгринского района поступали множественные сообщения от физических и юридических лиц о нахождении большого количества бездомных животных в местах массового пребывания людей. Они образовывали стаи, проявляли агрессию и нападали на людей. Глава района знал о недопустимости нарушения требований в области обращения с животными и необходимости принятия мер по отлову и регулированию численности животных без владельцев на территории поселка.

Несмотря на это, он не исполнял должным образом обязанности по этому вопросу, также не организовал незамедлительное реагирование и выезд для отлова специальной организации при поступлении заявок, что привело к увеличению их численности. 7 октября 2024 года от нападения собак пострадала 12-летняя девочка, которая была доставлена в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Проведены следственные действия и ряд сложных экспертных исследований. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело о халатности должностных лиц Минстроя в российском регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области. Куда они продвигаются?

      Малышева развеяла миф о депрессии

      Президент Литвы раскрыл итоги саммита ЕС по отправке войск на Украину

      При ударе ВСУ по автобусу в российском регионе погиб мужчина

      Россиянина обвинили в расправе и нападениях на прохожих 23 года спустя

      Россияне начали массово покорять горные вершины

      Беспилотник упал в граничащей с Россией области Казахстана

      Китайский мультфильм стал самым кассовым в истории

      В Раде заявили о критической ситуации со снабжением ВСУ

      Назван способ обезопасить себя от сбоя электроэнергии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше