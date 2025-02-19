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06:09, 19 февраля 2025Интернет и СМИ

Зеленского заподозрили в срыве переговоров по Украине

Reuters: Зеленский хотел лишить легитимности переговоры РФ и США по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию, чтобы не делать встречу представителей США и России в Эр-Рияде «легитимной». С таким мнением выступило агентство Reuters.

Источники издания отметили, что Зеленский хотел лишить легитимности переговоры России и США по Украине. Предполагается, что украинский президент намерен избежать совпадений с другими встречами. Поэтому он перенес поездку с 19 февраля на 10 марта.

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По итогам переговоров в Эр-Рияде глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны договорились о восстановлении дипломатических отношений. Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что после урегулирования украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России.

Ранее Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию. По его словам, для него имеет значение, чтобы партнеры Украины не подумали «что-то лишнее».

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