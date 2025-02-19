Зеленского заподозрили в срыве переговоров по Украине

Reuters: Зеленский хотел лишить легитимности переговоры РФ и США по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию, чтобы не делать встречу представителей США и России в Эр-Рияде «легитимной». С таким мнением выступило агентство Reuters.

Источники издания отметили, что Зеленский хотел лишить легитимности переговоры России и США по Украине. Предполагается, что украинский президент намерен избежать совпадений с другими встречами. Поэтому он перенес поездку с 19 февраля на 10 марта.

По итогам переговоров в Эр-Рияде глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны договорились о восстановлении дипломатических отношений. Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что после урегулирования украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России.

Ранее Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию. По его словам, для него имеет значение, чтобы партнеры Украины не подумали «что-то лишнее».