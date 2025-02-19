Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:00, 19 февраля 2025Из жизни

Женщине подсадили чужой эмбрион во время ЭКО и заставили отдать ребенка

В США матери пришлось отдать младенца, потому что врачи перепутали эмбрионы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ajay Verma / Reuters

Жительница США подала в суд на клинику репродуктологии после того, как ей подсадили чужой эмбрион. Об этом пишет ABC News.

38-летняя Кристена Мюррей из Саванны, штат Джорджия, много лет хотела стать матерью. Не сумев найти партнера, она решила прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения с использованием донорской спермы (ЭКО). В 2023 году она выбрала похожего на нее кандидата — со светлой кожей, светлыми глазами и волосами. Процедура прошла успешно, в декабре она родила здорового мальчика. Однако она испытала шок, когда обнаружила, что ее новорожденный сын — темнокожий.

Мюррей не стала сразу бить тревогу и вскоре привязалась к ребенку. Она решила оставить его у себя, несмотря на то что знала — врачи, скорее всего, что-то перепутали. Тем не менее она сделала анализ ДНК, который подтвердил ее опасения — во время ЭКО ей имплантировали чужой эмбрион. Когда Мюррей связалась с клиникой, персонал предупредил биологических родителей ребенка об ошибке. Другая пара подала в суд на Мюррей за право опеки. Сначала женщина хотела бороться за право растить ребенка, но адвокаты убедили ее, что шансы на победу очень малы, и уговорили оставить эту затею. В итоге ей пришлось отдать младенца через пять месяцев после родов, и с тех пор она не видела его.

Материалы по теме:
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

После этого Мюррей подала иск на клинику и рассчитывает получить компенсацию в размере более 75 тысяч долларов, а также оплату всех судебных издержек, медицинских расходов и трат на ребенка. Американка также надеется снова забеременеть и уже обратилась в другую клинику в надежде родить еще одного ребенка.

Ранее сообщалось, что юноша из Лос-Анджелеса, США, внезапно обнаружил, что у него есть 40 братьев и сестер. Он с детства знал, что был зачат с помощью донорской спермы, но решил найти родственников по этой программе только в мае 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области. Куда они продвигаются?

      Якубович высказался об участии в шоу «Что было дальше?» словами «обрушил бы эту передачу»

      Раскрытое Путиным наступление из Курской области показали на картах

      Евросоюз перенаправит почти 100 миллиардов евро на военные расходы

      Трамп назвал Зеленского имевшим скромный успех комиком

      На Украине ответили на критику Трампа о нежелании вести переговоры

      На Украине снова перенесли срок демобилизации военных

      Канье Уэст отреагировал на сотрудничество бывшей жены с Nike

      Трамп обвинил Зеленского во втягивании США в войну с России

      Сын Собчак пообщался с Путиным и описал разговор словами «это между нами»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше