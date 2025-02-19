Женщине подсадили чужой эмбрион во время ЭКО и заставили отдать ребенка

В США матери пришлось отдать младенца, потому что врачи перепутали эмбрионы

Жительница США подала в суд на клинику репродуктологии после того, как ей подсадили чужой эмбрион. Об этом пишет ABC News.

38-летняя Кристена Мюррей из Саванны, штат Джорджия, много лет хотела стать матерью. Не сумев найти партнера, она решила прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения с использованием донорской спермы (ЭКО). В 2023 году она выбрала похожего на нее кандидата — со светлой кожей, светлыми глазами и волосами. Процедура прошла успешно, в декабре она родила здорового мальчика. Однако она испытала шок, когда обнаружила, что ее новорожденный сын — темнокожий.

Мюррей не стала сразу бить тревогу и вскоре привязалась к ребенку. Она решила оставить его у себя, несмотря на то что знала — врачи, скорее всего, что-то перепутали. Тем не менее она сделала анализ ДНК, который подтвердил ее опасения — во время ЭКО ей имплантировали чужой эмбрион. Когда Мюррей связалась с клиникой, персонал предупредил биологических родителей ребенка об ошибке. Другая пара подала в суд на Мюррей за право опеки. Сначала женщина хотела бороться за право растить ребенка, но адвокаты убедили ее, что шансы на победу очень малы, и уговорили оставить эту затею. В итоге ей пришлось отдать младенца через пять месяцев после родов, и с тех пор она не видела его.

После этого Мюррей подала иск на клинику и рассчитывает получить компенсацию в размере более 75 тысяч долларов, а также оплату всех судебных издержек, медицинских расходов и трат на ребенка. Американка также надеется снова забеременеть и уже обратилась в другую клинику в надежде родить еще одного ребенка.

Ранее сообщалось, что юноша из Лос-Анджелеса, США, внезапно обнаружил, что у него есть 40 братьев и сестер. Он с детства знал, что был зачат с помощью донорской спермы, но решил найти родственников по этой программе только в мае 2023 года.

