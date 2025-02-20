Мантуров назвал условия допуска иностранных компаний в Россию

Мантуров: Россия пустит на свой рынок те компании, в которых она заинтересована

На российский рынок будут пускать только те компании, в которых страна заинтересована сама. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его процитировал ТАСС.

По его словам, в важнейших для технологического суверенитета секторах абсолютный приоритет получат местные производители и предприятия из ЕАЭС. Мантуров напомнил, что за период введения санкций российская система преференций в государственных закупках серьезно изменилась. Для совместных с иностранцами проектов созданы условия по локализации, передаче технологий и контролю над проектами со стороны российских участников.

«От этих принципов мы отступать не станем, и это та реальность, которую иностранным компаниям придется иметь в виду», — заверил Мантуров.

В начале февраля 2025 года Мантуров выступил за запрет покупки импортной техники при наличии российских аналогов. Он подчеркнул, что для достижения запланированных показателей следует отдавать безусловный приоритет закупкам российских станков.