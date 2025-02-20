Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:32, 20 февраля 2025Экономика

Мантуров назвал условия допуска иностранных компаний в Россию

Мантуров: Россия пустит на свой рынок те компании, в которых она заинтересована
Кирилл Луцюк

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

На российский рынок будут пускать только те компании, в которых страна заинтересована сама. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его процитировал ТАСС.

По его словам, в важнейших для технологического суверенитета секторах абсолютный приоритет получат местные производители и предприятия из ЕАЭС. Мантуров напомнил, что за период введения санкций российская система преференций в государственных закупках серьезно изменилась. Для совместных с иностранцами проектов созданы условия по локализации, передаче технологий и контролю над проектами со стороны российских участников.

«От этих принципов мы отступать не станем, и это та реальность, которую иностранным компаниям придется иметь в виду», — заверил Мантуров.

В начале февраля 2025 года Мантуров выступил за запрет покупки импортной техники при наличии российских аналогов. Он подчеркнул, что для достижения запланированных показателей следует отдавать безусловный приоритет закупкам российских станков.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о тяжелых боях после захода войск на Украину из Курской области

      Москвичей предупредили об изменениях в графике работы ряда соцучреждений

      Генсек НАТО исключил членство Украины

      Вице-президент США высказался о необходимости альянса с Европой

      Бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: что известно о реванше, когда и где смотреть?

      Стримера избили во время прямого эфира за флирт с девушкой

      В Африке заинтересовались российским «Тайфуном-ПВО»

      Трех работавших на мошенников молодых россиян задержали за обман пенсионеров

      Европейская авиакомпания по ошибке перестала пускать россиян на рейсы в Эстонию

      На Украине сообщили о повреждении объектов «Нафтогаза»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше