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19:17, 3 февраля 2025Экономика

В России призвали запретить импортные станки

Мантуров: Покупку импортной техники нужно запретить при наличии отечественной
Вячеслав Агапов

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

В России необходимо запретить покупку импортной техники при наличии отечественных аналогов. К таким мерам призвал первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, его цитирует РБК.

Во время своего выступления на совещании по развитию станкоинструментальной промышленности первый вице-премьер заявил, что для достижения запланированных показателей нужно отдавать закупкам российских станков «безусловный приоритет».

«Пока, к сожалению, много случаев приобретения импорта при наличии на рынке своих аналогов. Считаю, что необходимо нормативно запретить приобретать иностранное оборудование при наличии российского», — пояснил он.

В ноябре 2024 года Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию. В министерстве экономики островного государства заявили, что с 8 марта Тайбэй запретил экспорт в Россию и Белоруссию уже 77 наименований машин. Среди них — электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные, шлифовальные станки и прочая техника.

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