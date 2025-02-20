Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 20 февраля 2025Россия

Минобороны отчиталось о групповом ударе по энергетической инфраструктуре Украины

Минобороны РФ заявило о групповом ударе по энергетической инфраструктуре Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска нанесли групповой удар по газово-энергетической инфраструктуре Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Атака была совершена при помощи высокоточного оружия большой дальности и беспилотников.

Ударам подверглись объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов украинских войск. Помимо того, поражение было нанесено объектам энергетики, которые обеспечивают работу ВПК Украины, цехам сборки БПЛА, местам хранения дронов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

      Российские войска сбили украинский истребитель

      В самолете с россиянами на борту произошла разгерметизация во время полета

      Названы последствия нападок Зеленского на Трампа

      Самолет разбился в российском регионе. Появились первые кадры с места крушения

      Улучшение отношений между Россией и США объяснили

      Останки бывшего мэра Самары Тархова помогут следователям найти преступника

      Безопасность стального пикапа Tesla оценили

      Россиянин разорвал баннер к 80-летию Победы и попал на видео

      Москвичам пообещали раннюю весну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше