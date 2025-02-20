Минобороны отчиталось о групповом ударе по энергетической инфраструктуре Украины

Минобороны РФ заявило о групповом ударе по энергетической инфраструктуре Украины

Российские войска нанесли групповой удар по газово-энергетической инфраструктуре Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Атака была совершена при помощи высокоточного оружия большой дальности и беспилотников.

Ударам подверглись объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов украинских войск. Помимо того, поражение было нанесено объектам энергетики, которые обеспечивают работу ВПК Украины, цехам сборки БПЛА, местам хранения дронов.