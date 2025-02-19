Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 19 февраля 2025Россия

Минобороны отчиталось об ударе по украинским аэродромам

Минобороны России заявило об ударах по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска нанесли поражение военным аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Помимо того, удары наносились по объектам энергетики, которые обеспечивают работу ВПК Украины, цехам сборки БПЛА, местам хранения дронов, а также пунктам дислокации живой силы и техники украинских войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что Российский экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и солдат Вооруженных сил Украины в Курской области. Военные ракетами ударили по бронированной, автомобильной технике и группе бойцов ВСУ в лесистой местности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-депутата Госдумы в намерении захватить власть. Обыски прошли в девяти регионах

      В Госдуме рассказали о превратившей жизнь отца бойца СВО в «бюрократический ад» ошибке

      Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья

      Сломавший 38 костей звезда «Мстителей» нашел возлюбленную благодаря ДТП

      В ЦБ прокомментировали возможное возвращение Visa и Mastercard в Россию

      В украинской разведке призвали добиться сохранения помощи США

      Минобороны России сообщило об уничтожении ранее неизвестного типа техники в зоне СВО

      В Минцифры задумались о введении нового отягчающего обстоятельства в киберпреступлениях

      Стилист показал 49-летнюю Еву Лонгорию в полупрозрачном топе без бюстгальтера

      Россиянам перечислили запрещенные при болезнях печени продукты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше