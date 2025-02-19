Минобороны отчиталось об ударе по украинским аэродромам

Российские войска нанесли поражение военным аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.
Помимо того, удары наносились по объектам энергетики, которые обеспечивают работу ВПК Украины, цехам сборки БПЛА, местам хранения дронов, а также пунктам дислокации живой силы и техники украинских войск и иностранных наемников.
Ранее стало известно, что Российский экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и солдат Вооруженных сил Украины в Курской области. Военные ракетами ударили по бронированной, автомобильной технике и группе бойцов ВСУ в лесистой местности.