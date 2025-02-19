Минобороны отчиталось об ударе по украинским аэродромам

Минобороны России заявило об ударах по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

Российские войска нанесли поражение военным аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Помимо того, удары наносились по объектам энергетики, которые обеспечивают работу ВПК Украины, цехам сборки БПЛА, местам хранения дронов, а также пунктам дислокации живой силы и техники украинских войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что Российский экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и солдат Вооруженных сил Украины в Курской области. Военные ракетами ударили по бронированной, автомобильной технике и группе бойцов ВСУ в лесистой местности.