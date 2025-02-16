Российские военные уничтожили технику и личный состав ВСУ в Курской области

МО РФ: экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и солдат ВСУ в Курской области

Российский экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что экипаж Ка-52М выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. В частности, военные ВС РФ ударили по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ в лесистой местности.

«По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета», — заключили в Минобороны.

15 февраля сообщалось, что, по данным российского Минобороны, ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли более 60 780 военнослужащих, 363 танка, 268 боевых машин пехоты, 216 бронетранспортеров, 1879 боевых бронированных машин, 1986 автомобилей, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 американских HIMARS и 6 MLRS производства США.