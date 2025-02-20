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19:17, 20 февраля 2025Силовые структуры

Племянника президента Абхазии проверят на призывы к насилию в отношении русских

СК РФ возбудил дело из-за призывов к насилию в отношении русских в Абхазии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело из-за предполагаемых призывов к насилию в отношении русских, армян и абхазов, имеющих гражданство Российской Федерации, живущих в Абхазии, сообщило ведомство.

Причиной стали, как утверждает СК, призывы «отдельных лиц» к преследованию граждан вышеупомянутых национальностей. Призывы якобы содержат высказывания, «обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации».

СК назвал имена тех, кого проверят на причастность к призывам. Среди них есть Энвер Бганба — племянник временно исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганбы. Также в их числе — Юрий Ванаба, Дмитрий Ардзинба, Геннадий Айба, Гоча Пилия, Масик Шакрыл. Будут проверены и другие лица.

Уголовное дело возбуждено по статье о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ).

Ранее сообщалось, что после первого тура президентских выборов в республике Энвер Бганба призвал к преследованию армянской диаспоры, голосовавшей за кандидата Бадри Гунбу.

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