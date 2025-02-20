В России проверят нарушения прав граждан во время выборов в Абхазии

СК выявил новые факты нарушения прав россиян в ходе выборов президента Абхазии

Следственный комитет России выявил новые факты нарушения прав граждан во время выборов президента Абхазии. Об этом заявила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она напомнила, что Уголовный кодекс России позволяет привлечь к ответственности иностранных граждан за преступление против ее граждан. Начата проверка после публикаций в прессе и интернете о том, что 19 февраля в поселок Цандрипш Гагрского района прибыли на 20 машинах несколько десятков человек во главе с Димой Ардзинба и Масиком Шакрылом, которые оказывали давление на глав местной администрации. Они склоняли армянское население отказаться от участия в выборах президента республики.

СК назначил лингвистические экспертизы и подготовил запрос о правовой помощи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

17 февраля сообщалось, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за нарушения прав россиян в Абхазии.