Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 20 февраля 2025Силовые структуры

В России проверят нарушения прав граждан во время выборов в Абхазии

СК выявил новые факты нарушения прав россиян в ходе выборов президента Абхазии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России выявил новые факты нарушения прав граждан во время выборов президента Абхазии. Об этом заявила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она напомнила, что Уголовный кодекс России позволяет привлечь к ответственности иностранных граждан за преступление против ее граждан. Начата проверка после публикаций в прессе и интернете о том, что 19 февраля в поселок Цандрипш Гагрского района прибыли на 20 машинах несколько десятков человек во главе с Димой Ардзинба и Масиком Шакрылом, которые оказывали давление на глав местной администрации. Они склоняли армянское население отказаться от участия в выборах президента республики.

СК назначил лингвистические экспертизы и подготовил запрос о правовой помощи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

17 февраля сообщалось, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за нарушения прав россиян в Абхазии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. Это условие может стать частью мирного соглашения

      Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО

      Набиуллина заявила о необходимости личной ответственности сотрудников банков

      Россиянин получил 10 лет колонии за попытку подорвать администрацию в Херсонской области

      В СК опровергли сообщения о расследовании убийства Лермонтова

      Врач ответила на вопрос о допустимости углеводов при похудении

      Канье Уэст решил отречься от нацизма

      В Госдуме предупредили об акциях «беглых нацпредателей»

      Появились первые фото сгоревшего в Нижегородской области самолета

      Военнослужащим в Подмосковье вручили десятки ключей от квартир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше