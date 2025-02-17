Глава СК поручил провести проверку из-за нарушения прав россиян в Абхазии

Бастрыкин поручил провести проверку из-за нарушения прав россиян в Абхазии

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за нарушения прав россиян в Абхазии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, председатель СК России поручил главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав граждан России в Абхазии. Она отметила, что ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль.

Официальный представитель СК России сказала, что в нескольких средствах массовой информации прошла информация о требовании действующих в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии у местных жителей, в том числе и у российских граждан, поддерживать конкретные политические силы. Петренко подчеркнула, что при этом в отношении граждан России и Абхазии армянской национальности высказывались угрозы применения насилия.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об основаниях возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере с земельными участками в Марий Эл.