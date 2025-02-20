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17:20, 20 февраля 2025Мир

Приближенный к Трампу миллиардер дал совет Зеленскому по выборам

Миллиардер Сакс: Зеленскому стоит провести президентские выборы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tetiana Dzhafarova / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит провести выборы главы государства, если он хочет доказать, что не является диктатором. Об этом написал американский миллиардер, близкий к президенту США Дональду Трампу, Дэвид Сакс в своем аккаунте в социальной сети X.

«Все, что нужно сделать Зеленскому, чтобы доказать, что он не диктатор, — это провести выборы. Этого не произойдет, и мы все знаем почему», — отметил предприниматель.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что США отказались от использования формулировки «агрессор» в адрес России в коммюнике стран «Большой семерки» (G7), которое должно быть вскоре опубликовано. Дополнительно уточняется, что это решение вызвано желанием президента США Дональда Трамп максимально дистанцироваться от дискурса администрации бывшего главы государства Джо Байдена.

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