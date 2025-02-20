Россиянин получил 10 лет колонии за попытку подорвать администрацию в Херсонской области

Суд дал россиянину Прасолову 10 лет за попытку подорвать администрацию Таврийска

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина России Юрия Прасолова, собиравшегося подорвать здание администрации города Таврийска Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия, а также покушении на теракт. Первые два года из назначенного срока он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что в августе 2023 года Прасолов нашел на свалке мешок с гранатой и 370 патронами. Он отнес находку в свою квартиру в Херсонской области. После этого мужчина решил использовать найденные боеприпасы для совершения теракта. 4 февраля 2024 года он составил схему улиц и строений рядом со зданием администрации Таврийска, продумал пути отхода после преступления. Дома Прасолов прикрепил изолентой к гранате винтовочные патроны в качестве поражающих элементов.

Его планы были сорваны сотрудниками правоохранительных органов, которые задержали мужчину 24 февраля 2024 года.

Ранее 20 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали украинского агента, готовившего теракт против чиновника Саратовской области.