Россиянка взяла под опеку родных сестер и избивала их утюгом за плохое поведение

В Тольятти возбудили дело на женщину, избивавшую утюгом своих младших сестер

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, которая взяла под опеку своих родных сестер и избивала их утюгом за непослушание. Об этом стало известно «КП».

По данным издания, женщина взяла опеку над двумя сестрами-подростками, когда их родителей не стало, но не смогла справиться с их воспитанием. Когда девочки плохо себя вели и не слушались, она истязала их и даже могла избивать утюгом.

Сейчас школьницы находятся в реабилитационном центре. Известно, что у женщины есть собственный сын — ему пять лет.

Ранее в Ростовской области 31-летнюю жительницу Азова обвинили в истязании малолетней дочери.