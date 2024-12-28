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16:27, 28 декабря 2024Силовые структуры

Россиянка регулярно избивала малолетнюю дочь и попала под следствие

В Ростовской области мать обвинили в истязании дочери
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ростовской области 31-летнюю жительницу Азова обвинили в истязании малолетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, женщина дома и в гостях у родственников наносила ребенку побои руками по голове, лицу, туловищу и конечностям. В результате малолетнюю изъяли из семьи, а мать заключили под стражу. В отношении нее рассмотрят вопрос о лишении родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начался суд над мужчиной, выбросившим из окна годовалую дочь.

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