Россиянин выбросил из окна годовалую дочь и сможет избежать реального наказания

В Екатеринбурге начался суд над мужчиной, выбросившим из окна годовалую дочь

В Екатеринбурге начался суд над местным жителем, который выбросил из окна пятого этажа своей квартиры годовалую дочь. Об этом сообщает kp.ru.

Мужчина проходит обвиняемым по пяти статьям, среди которых 105 и 162 УК РФ. При этом, по данным издания, он может избежать реального наказания, потому что психолого-психиатрическая экспертиза выявила у фигуранта хроническое заболевание. Следователи признали, что мужчина невменяем и не мог в момент преступлений контролировать свои действия. В результате суд может отправить его на принудительное лечение. Решение по этому делу будет принято в 2025 году.

30 декабря 2023 года обвиняемый выбросил из окна своего ребенка, а потом ограбил знакомого и забаррикадировался в квартире. Его задержали только 3 января.

Ранее в Иркутске задержали мужчину, который избил 17-летнюю дочь из-за ее внешности и выбросил ее в окно четвертого этажа.