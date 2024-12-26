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18:29, 26 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин выбросил из окна годовалую дочь и сможет избежать реального наказания

В Екатеринбурге начался суд над мужчиной, выбросившим из окна годовалую дочь
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге начался суд над местным жителем, который выбросил из окна пятого этажа своей квартиры годовалую дочь. Об этом сообщает kp.ru.

Мужчина проходит обвиняемым по пяти статьям, среди которых 105 и 162 УК РФ. При этом, по данным издания, он может избежать реального наказания, потому что психолого-психиатрическая экспертиза выявила у фигуранта хроническое заболевание. Следователи признали, что мужчина невменяем и не мог в момент преступлений контролировать свои действия. В результате суд может отправить его на принудительное лечение. Решение по этому делу будет принято в 2025 году.

30 декабря 2023 года обвиняемый выбросил из окна своего ребенка, а потом ограбил знакомого и забаррикадировался в квартире. Его задержали только 3 января.

Ранее в Иркутске задержали мужчину, который избил 17-летнюю дочь из-за ее внешности и выбросил ее в окно четвертого этажа.

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