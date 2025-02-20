Сообщение об изменении правил похорон для участников СВО в России не подтвердилось

Сообщение об изменении правил похорон в России оказалось фейком

В четверг, 20 февраля, в украинских СМИ и Telegram-каналах начали распространяться сообщения о том, что из-за растущих потерь российской армии власти новых регионов РФ начали менять правила похорон для участников СВО.

В частности, издания ссылаются на указ главы Запорожской области Евгения Балицкого о порядке оформления военных захоронений, подписанный 18 февраля 2025 года. Главная цель распоряжения — «упорядочить похоронные процедуры, сохранить общественный порядок и избежать распространения дезинформации».

Согласно этому распоряжению, на могилах военнослужащих запрещается устанавливать российские флаги и официальные символы, размещать знаки, указывающие на массовые потери военных, использовать надгробные постройки с указанием воинской части или места службы.

Аналогичный указ 17 февраля 2025 года был якобы подписан и главой Крыма Сергеем Аксеновым. В документе приводились те же тезисы. Ни одно из вышеуказанных утверждений не нашло подтверждений в официальных источниках. Более того, данные распоряжения отсутствуют на официальных сайтах правительств Запорожской области и Республики Крым.

На сайте Губернатора Запорожской области также опубликован документ «Об организационном комитете по подготовке и проведению празднования в Запорожской области 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945».

Тем не менее информации о порядке захоронений в документе нет. Напротив, распоряжение посвящено непосредственно установлению организационного комитета для подготовки празднования Победы. Не соответствует также дата и номер документа.

Таким образом, учитывая расхождение заголовка и подзаголовка на проукраинских ресурсах, а также заголовка и содержания распоряжения, можно говорить об использовании фотошопа для создания подделки.

Согласно части 6 статьи 11 «Особенности погребения погибших (умерших) военнослужащих, ветеранов и отдельных категорий граждан» Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 06.04.2024) «О погребении и похоронном деле», порядок погребения погибших (умерших) лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, оплаты услуг по погребению, а также по изготовлению и установке им памятников (намогильных сооружений, надгробий) определяется федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба (служба).

Таким образом, определение такого порядка находится вне компетенции губернатора региона.

Сообщение не получило широкого распространения в российских и украинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».