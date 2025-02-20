На левом берегу Киева раздались взрывы

В Киеве раздались новые взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах на левом береге Киева», — уточняется в публикации.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, на территории Киева и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее появилась информация о взрывах в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Он призвал жителей оставаться в укрытиях.