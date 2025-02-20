В Москве приостановили работу еще двух магазинов «Светофор»

ФССП приостановила работу двух магазинов «Светофор» на западе Москвы

Приставы приостановили работу двух магазинов «Светофор» на западе Москвы. Об этом со ссылкой на главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по столице сообщает ТАСС

Как отметили в ведомстве, работу магазинов приостановили, так как ранее в них выявили нарушения, угрожающие жизни и здоровью населения.

Ранее Роспотребнадзор заявил он найденных в магазинах сети многочисленных нарушениях: отсутствие маркировки изготовителя, продажу продуктов с истекшим сроком годности, а также неудовлетворительное содержание торгового зала.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) проверить работу дискаунтеров «Светофор». Парламентарий обратил внимание, что ретейлер навязывает поставщикам невыгодные условия работы, включая утилизацию товаров с истекшим сроком годности за их счет. Кроме того, за последнее время на полках магазинов «Светофор» в Московской, Новгородской и Вологодской областях обнаружили фальсификат.