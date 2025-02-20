VK Реклама расширила возможности поиска потенциальных клиентов

VK Реклама представила обновление инструмента расширения аудитории

«VK Реклама» представила масштабное обновление инструмента расширения аудитории (Look-alike, LaL), которое позволит рекламодателям искать потенциальных клиентов среди пользователей с похожими интересами. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Алгоритмы площадки учитывают пол, возраст, интересы, подписки на сообщества, лайки, комментарии и другие особенности уже существующих клиентов. LaL используется как параметр для ML-модели, которая выбирает подходящие баннеры. Система анализирует данные о пользователе, рекламной кампании и контексте. Посыл лучше воспринимается юзерами за счет попадания в их круг интересов — это привлекает «горячих» клиентов по меньшей стоимости.

Аудиторию можно подобрать на основе списков пользователей, запущенных ранее рекламных кампаний, событий в мобильных приложениях и пикселя на сайте.

Чтобы использовать инструмент, нужно выбрать в настройках «Расширить с помощью LaL», потом выбрать нужный уровень похожести или охвата и период конверсии.

Ранее сообщалось, что инвестиции бизнеса в нативную рекламу в VK Видео за 2024 год выросли в два раза по сравнению с прошлым годом и превысили 2,4 миллиарда рублей. В минувшем году на «VK Видео» вышло более трех тысяч единиц эксклюзивного контента.