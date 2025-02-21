Бывшего главу управления делами российского региона заподозрили в крупной краже

Экс-главу управления делами Нижегородской области Бортникова заподозрили в краже

Сотрудники силовых структур задержали бывшего и.о. начальника управления делами Нижегородской области Юрия Бортникова по подозрению в крупной краже при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, экс-чиновник уже арестован. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Уточняется, что Бортников уволился с должности полгода назад. После этого в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в Кемеровской области — Кузбассе следователи возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя главы Кемеровского муниципального округа за махинации с квартирами детей-сирот.