Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:43, 21 февраля 2025Силовые структуры

Бывшего главу управления делами российского региона заподозрили в крупной краже

Экс-главу управления делами Нижегородской области Бортникова заподозрили в краже
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали бывшего и.о. начальника управления делами Нижегородской области Юрия Бортникова по подозрению в крупной краже при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, экс-чиновник уже арестован. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Уточняется, что Бортников уволился с должности полгода назад. После этого в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в Кемеровской области — Кузбассе следователи возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя главы Кемеровского муниципального округа за махинации с квартирами детей-сирот.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о выдерживающем температуру солнца «Орешнике»

      Путин пошутил про порошки

      В России назвали условие обсуждения возврата западных брендов

      В пищевых отходах увидели спасение от глобального потепления

      Лавров рассказал о поглощающем миллиарды долларов режиме Зеленского

      Воры украли 400 голубей-спортсменов стоимостью миллион рублей

      За рубежом заинтересовались российским броневиком «Линза»

      Экс-генсек РФС оценил уровень российского футбола

      Бывшего российского участкового арестовали за удар в живот обвиняемого при задержании

      Парламент Болгарии отказался употреблять термин «агрессия России»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше