В Малайзии нашли останки мужчины, растерзанного крокодилом

В Малайзии крокодил растерзал мужчину, который пошел на реку, чтобы наловить рыбы. Об этом сообщает издание The Borneo Post.

Инцидент произошел в районе города Бинтулу. Останки 49-летнего Дэвида Гиры нашли возле реки в 1,8 километра от места, где он припарковал свой мотоцикл. На теле остались следы зубов крокодила.

Мужчина ушел ловить рыбу около 17:30 в понедельник, 17 февраля. Когда он не вернулся, его жена обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что на Кубе крокодилы растерзали пьяного мужчину, который прыгнул к ним в вольер на крокодиловой ферме. Рептилии атаковали мужчину на глазах у сотрудников фермы.

