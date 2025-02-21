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09:05, 21 февраля 2025Из жизни

Крокодил растерзал мужчину

В Малайзии нашли останки мужчины, растерзанного крокодилом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

В Малайзии крокодил растерзал мужчину, который пошел на реку, чтобы наловить рыбы. Об этом сообщает издание The Borneo Post.

Инцидент произошел в районе города Бинтулу. Останки 49-летнего Дэвида Гиры нашли возле реки в 1,8 километра от места, где он припарковал свой мотоцикл. На теле остались следы зубов крокодила.

Мужчина ушел ловить рыбу около 17:30 в понедельник, 17 февраля. Когда он не вернулся, его жена обратилась в полицию.

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