На Западе призвали начать воспринимать Трампа всерьез

Странам Европы необходимо начать воспринимать всерьез президента США Дональда Трампа, но не следует буквально интерпретировать каждое его высказывание. Об этом заявил министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт в интервью испанской газете El País.
«Соединенные Штаты остаются нашим важнейшим союзником. Похоже, в новом правительстве существуют разные мнения. Новый президент действует как нарушитель порядка: его следует воспринимать всерьез, но не каждое предложение, которое он говорит, или каждый твит, который он пишет, следует воспринимать буквально», — рассказал представитель канцлера ФРГ.
Подобное заявление может являться отсылкой к словам известного американского политолога, первого декана Высшей школы государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете и бывшего замглавы Пентагона Грэма Аллисона. 8 ноября прошлого года вскоре после избрания Трампа он призвал европейских политиков перестать воспринимать нового хозяина Белого дома «буквально и не всерьез» и научиться понимать его заявления «не буквально и всерьез».
Ранее Шмидт заявил, что Германия из европейских стран оказала наибольшую помощь Украине, сумма которой составляет 40 миллиардов евро. По словам политика, в начале украинского конфликта у ФРГ не было достаточно крупной оборонной промышленности, чтобы удовлетворить потребности Киева, подчеркнув, что даже для немецкой экономики такие затраты являются проблемой.