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12:31, 21 февраля 2025Мир

На Западе призвали начать воспринимать Трампа всерьез

Представитель канцлера Германии Шмидт: Трампа надо начать воспринимать всерьез
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Странам Европы необходимо начать воспринимать всерьез президента США Дональда Трампа, но не следует буквально интерпретировать каждое его высказывание. Об этом заявил министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт в интервью испанской газете El País.

«Соединенные Штаты остаются нашим важнейшим союзником. Похоже, в новом правительстве существуют разные мнения. Новый президент действует как нарушитель порядка: его следует воспринимать всерьез, но не каждое предложение, которое он говорит, или каждый твит, который он пишет, следует воспринимать буквально», — рассказал представитель канцлера ФРГ.

Подобное заявление может являться отсылкой к словам известного американского политолога, первого декана Высшей школы государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете и бывшего замглавы Пентагона Грэма Аллисона. 8 ноября прошлого года вскоре после избрания Трампа он призвал европейских политиков перестать воспринимать нового хозяина Белого дома «буквально и не всерьез» и научиться понимать его заявления «не буквально и всерьез».

Ранее Шмидт заявил, что Германия из европейских стран оказала наибольшую помощь Украине, сумма которой составляет 40 миллиардов евро. По словам политика, в начале украинского конфликта у ФРГ не было достаточно крупной оборонной промышленности, чтобы удовлетворить потребности Киева, подчеркнув, что даже для немецкой экономики такие затраты являются проблемой.

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