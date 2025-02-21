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11:53, 21 февраля 2025Бывший СССР

Пасынок главкома ВСУ оценил политические амбиции Сырского

Пасынок Сырского Иван заявил о готовности главкома ВСУ служить любому президенту
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский не имеет собственных политических амбиций и готов служить любому президенту страны. Об этом заявил пасынок главкома ВСУ Иван Сырский в интервью «Аргументам и фактам».

«Если бы вдруг во главе страны оказался пророссийский президент — Сырский бы служил ему», — подчеркнул Иван.

Пасынок Сырского оценил намерения главкома ВСУ стать президентом Украины после окончания конфликта с Россией и подчеркнул, что генерал никогда не говорил об определенных политических идеях. Иван Сырский подчеркнул, что у его отчима не было привязанности к определенному президенту или политику.

Ранее пасынок главкома ВСУ заявил о намерении выйти с российским флагом на День защитника Отечества. Он рассказал, что точкой старта пророссийского автопробега станет консульство России в Сиднее.

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