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11:21, 21 февраля 2025Экономика

Продавцам на Ozon придется платить за отказ покупателей от товаров

Продавцов на Ozon обяжут платить за доставку при отказе покупателей от товара
Дмитрий Воронин

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Ozon поменял условия оферты для продавцов, указав в обновленных правилах, что при невыкупе товара и отмене заказа им придется оплачивать услуги курьеров. Об этом пишут «Ведомости».

В материале отмечается, что таким образом компания собирается бороться с ростом своих издержек на доставку. Как ожидается, правила вступят в силу с 5 марта, узнали журналисты.

Они напоминают, что Ozon не впервые изменяет условия оплаты так называемой последней мили, заключительного этапа доставки в пункт назначения. До октября прошлого года стоимость услуги составляла 5,5 процента от стоимости товара, но не более 500 рублей, после чего маркетплейс «переложил ответственность за расчет стоимости доставки на партнеров», которые могут установить произвольный тариф стоимости доставки в пределах указанной суммы. Селлеры тогда жаловались на невозможность заранее определить, сколько будет стоить доставка того или иного товара, а в Ozon уточняли, что изменение не повлияло на 97 процентов всех платежей за доставку, поскольку расходы на них в указанных случаях были ниже заложенных ранее уровней. Планировать расходы на логистику там предлагали исходя из размера расходов для проданных ранее товаров, указывается в статье.

Нынешний шаг площадки директор по маркетингу Kanzler Алексей Черноокий называет вынужденным на фоне роста операционных расходов и издержек, в том числе расходов на логистику. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, практика, при которой в онлайн-торговле расходы на логистику берет на себя продавец является стандартной, а в случае с новой нормой Ozon речь идет только о ситуациях, когда клиент заказал курьерскую доставку, а потом отказался от покупки, а курьер уже забрал товар из удаленного сортировочного центра и доставил его или ехал с ним к клиенту. Доля таких заказов составляет «единицы процентов», поэтому изменение вряд ли повлияет на цены для покупателей, объясняет эксперт.

По итогам 2023 года в Ozon заявляли, что с маркетплейсом работает более 1,4 миллиона человек, что составляет почти 1,7 процента трудоспособного населения России, причем 80 процентов этих людей трудится в регионах.

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