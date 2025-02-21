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13:41, 21 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам рассказали о способах отличить старые и новые доллары

Аналитик Самиев: Старые и новые доллары можно отличить по защитной полосе
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Старые доллары заметно отличаются от новых, рассказал «Ленте.ру» генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. В частности, он рекомендовал обращать внимание на синюю защитную полосу, которая есть на купюрах нового образца.

«Визуально старые и новые доллары сильно отличаются. На старых, к примеру, нет синей полосы, как на новых долларах. Также немного иначе расположены иллюстрации, внешний вид другой», — сказал аналитик.

Он добавил, что, несмотря на отказ отдельных организаций принимать и обменивать старые доллары, официально их все еще можно использовать, никаких ограничений на это нет.

«В принципе, они остаются в ходу, их можно использовать. Но некоторые организации пытаются обменивать их по другому, менее выгодному курсу, — объяснил Самиев. — Проблема старых долларов есть не только у россиян. Особенно она распространена там, где много туристов. В таких местах старые купюры все еще можно обменять, но курс будет очень невыгодным».

Ранее в Госдуме заявили, что обменные пункты злоупотребляют своим положением и завышают цены на доллары нового образца. Также подчеркивалось, что старые доллары меньше защищены от подделок. Так, новые доллары являются предпочтительными для людей, которые едут отдыхать.

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