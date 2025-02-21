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16:17, 21 февраля 2025Россия

Россиянин погиб при ударе дрона ВСУ по гражданскому автомобилю

Врио курского главы Хинштейн: Мирный житель погиб при ударе дрона по автомобилю
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мирный житель погиб при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня дрон ВСУ совершил атаку на гражданский автомобиль Volkswagen Passat в рабочем поселке Глушково. В результате удара погиб местный житель 1959 года рождения, находившийся в машине в качестве пассажира. Водитель не пострадал», — написал он.

В связи с происшествием чиновник обратился к жителям и попросил их воздержаться от поездок в приграничные районы области, так как это опасно.

В Курской области с августа 2024 года идут бои с украинскими войсками. Из ежедневного брифинга Минобороны России следует, что, по состоянию на 21 февраля, ВСУ лишились в регионе более 62 450 военнослужащих.

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