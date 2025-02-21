В Минобороны рассказали об обстановке в Курской области

Минобороны: За сутки ВСУ потеряли более 250 военнослужащих в Курской области

За сутки российские военные отразили две контратаки противника в Курской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 250 военнослужащих. Об обстановке в российском приграничье рассказали в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, бои велись, в частности, близ Суджи, а также в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Гончаровка, Заолешенка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махановка, Мирный, Никольский, Олешня и Рубинщина.

Кроме того, российские военные наносили удары по позициям противника в Сумской области Украины, граничащей с курским регионом.

Помимо солдат, ВСУ потеряли в Курской области несколько единиц техники, в том числе западного производства. В частности, уничтожены шведская боевая машина пехоты CV-90 и немецкая зенитная самоходная установка Gepard. Российские бойцы также поразили два пункта управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ.

Всего с начала вторжения в Курскую область украинские формирования потеряли на этом направлении более 62 450 военнослужащих.

В четверг, 20 февраля сообщалось, что российские войска ударили по 17 бригадам ВСУ в Курской области. Потери противника составили более 160 бойцов.