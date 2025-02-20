Появились новые подробности о боях в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по 17 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по 17 бригадам и трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что бои проходили в районах населенных пунктов Казачья Локня, Малая Локня, Суджа, Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Локня, Махновка и Никольский. Военнослужащим России также удалось отразить четыре контратаки ВСУ.

За прошедшие сутки противник лишился двух танков, двух американских боевых машин пехоты Bradley, БТР, 10 боевых бронированных машин, пяти артиллерийских орудий, четырех минометов, трех пунктов управления дронами, а также более 160 бойцов. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 62 200 человек.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по позициям бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области.