Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 20 февраля 2025Россия

Появились новые подробности о боях в Курской области

Минобороны: Российские войска ударили по 17 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 17 бригадам и трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что бои проходили в районах населенных пунктов Казачья Локня, Малая Локня, Суджа, Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Локня, Махновка и Никольский. Военнослужащим России также удалось отразить четыре контратаки ВСУ.

За прошедшие сутки противник лишился двух танков, двух американских боевых машин пехоты Bradley, БТР, 10 боевых бронированных машин, пяти артиллерийских орудий, четырех минометов, трех пунктов управления дронами, а также более 160 бойцов. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 62 200 человек.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по позициям бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

      В России заочно осудили гражданина Германии за покушение на мошенничество

      Военный оценил риски прорыва ВСУ в Курской и Брянской областях

      В «Ростехе» рассказали о совместимости пульта управления «Корнета»

      Премьер Испании решил приехать на Украину и поддержать Зеленского

      Адвокат прокомментировал сообщения об условно-досрочном освобождении актера Ефремова

      Грузия стала поставлять России меньше вина

      Москвичам рассказали о приближении весны

      Курс доллара опустился до многомесячного минимума

      Стало известно об ударе по одной из крупнейших газодобывающих станций Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше