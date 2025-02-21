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05:00, 21 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянок предостерегли от увеличения ягодиц

Хирург Зленко предостерег от увеличения ягодиц имплантами из-за осложнений
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: puhhha / Shutterstock / Fotodom

Операции по увеличению ягодиц имплантами уходят в прошлое, поскольку у них есть несколько осложнений, рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко. Их врач назвал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Зленко рассказал, что все больше врачей отказываются проводить операции по увеличению ягодиц имплантами. «Действительно, раньше эти операции были более распространены. Однако импланты в ягодицах нередко приводят к разным осложнениям: импланты деформируются, сдвигаются», — предостерег Зленко. По его словам, эти осложнения приводят к необходимости повторной операции.

Из-за смещения или повреждения импланта теряется не только достигнутый в ходе операции внешний вид ягодиц, но и возникают опасные для здоровья состояния, воспаление тканей вокруг импланта

Владимир Зленкопластический хирург

Хирург объяснил, что современной альтернативой имплантам является собственный жир пациента. Как объяснил Зленко, операция по коррекции формы и объема разных зон тела называется липофилинг — введение человеку его собственного жира, подготовленного специальным образом.

Зленко добавил, что увеличение ягодиц собственным жиром более естественно и безопасно. «Такие операции проходят без разрезов, через небольшие проколы, инородные тела не используются, поэтому риска отторжения и воспаления при правильно сделанной операции нет», — подытожил хирург.

Ранее 40-летняя комик из Мексики Йеред Ликона лишилась части ягодиц после процедуры их увеличения. Ликона отметила, что однажды во время полета в самолете заметила дискомфорт в области ягодиц, ощупала себя и поняла, что эта часть ее тела затвердела.

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