Российские истребители вступили в «дальний ракетный бой» с украинскими F-16. Что о нем известно?

Истребители ВС РФ и украинские F-16 вступили в дальний ракетный бой в зоне СВО

Воздушно-космические силы (ВКС) России вступили в бой с украинскими истребителями F-16 в зоне специальной военной операции (СВО). Сообщается, что ракетный бой произошел на дальней дистанции.

По предварительной информации, со стороны России потерь нет. «Данные о потерях противника противоречивы», — сообщил источник.

По некоторым данным, в воздухе сошлись российский Су-35С и украинский F-16AM Block 20 MLU.

Ранее Украина сбила свой F-16 из-за отсутствия системы опознавания

Летом 2024 года истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбила ракета украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Как стало известно, это произошло из-за того, что у поставляемых Европой самолетов отсутствует система опознавания.

Фото: Пресс-служба ПАО "ОАК" / ТАСС

По информации источника, это был дружественный огонь, хотя Украина официально этого не признавала. Главная причина случившегося — отсутствие тактической сети Link 16, с помощью которой пилоты передают военным на земле свою геолокацию, что позволяет им избегать опасности во время обстрелов ракетами и БПЛА.

Также сообщается, что, когда истребители F-16 прибыли на Украину, действующая в то время администрация президента США Джо Байдена скрыла эту значимую технологию, которая дает системам ПВО возможность различать дружественные истребители и самолеты противника. На ЗРК Patriot системы Link 16 и вовсе убрали, поскольку не было надежды, что F-16 передадут в пользование ВСУ так скоро.

Украина лишилась поставок истребителей F-16 от одной страны минимум на год

Бельгия приостановила поставку Киеву истребителей F-16 из-за задержки поставок Брюсселю американских самолетов F-35. Об этом сообщил начальник бельгийского Генштаба генерал от авиации Фредерик Вансина.

Мы надеемся начать поставлять Киеву первые самолеты с конца этого года

Фредерик Вансина начальник Генштаба Бельгии генерал от авиации

Так, Бельгия получит американские самолеты только к концу 2025 года, а на полную операционную готовность они должны выйти в 2027 году.

На Западе сравнили переданные Киеву Mirage с российскими Су-35С

Ранее Украина получила от Франции истребители Mirage 2000-5. Согласно публикации Military Watch Magazine (MWM), они уступают российским самолетам по основным характеристикам.

«Истребители, поставляемые на Украину, значительно уступают истребителям Воздушно-космических сил России, таким как Су-30СМ и Су-35, и в результате они, как правило, избегают воздушных боев и вместо этого сосредотачиваются на применении средств поражения "воздух-земля" на большой дальности», — говорится в материале.

Кроме того, поставляемые Киеву Mirage и F-16 также уступают советским Су-27, которые ранее составляли основу парка воздушных сил Украины. Западные самолеты уступают Су-27 по дальности полета, грузоподъемности и возможностям радара, отметили в статье.