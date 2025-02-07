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13:35, 7 февраля 2025Наука и техника

На Западе сравнили переданные Киеву Mirage с российскими Су-35С

MWM: Переданные Киеву истребители Mirage уступают российским Су-30СМ и Су-35С
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Истребители Mirage 2000-5, которые Франция передала Украине, уступают российским самолетам по основным характеристикам. Возможности западных и российских истребителей сравнили в публикации Military Watch Magazine (MWM).

«Истребители, поставляемые на Украину, значительно уступают истребителям Воздушно-космических сил России, таким как Су-30СМ и Су-35, и в результате они, как правило, избегают воздушных боев и вместо этого сосредотачиваются на применении средств поражения "воздух-земля" на большой дальности», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что поставляемые Киеву Mirage и F-16 также уступают советским Су-27, которые ранее составляли основу парка воздушных сил Украины. В частности, западные самолеты уступают Су-27 по дальности полета, грузоподъемности и возможностям радара.

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Ранее в феврале министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что на Украину поставили первые истребители Mirage.

В октябре 2024 года военный корреспондент Андрей Коц допустил, что непохожие на F-16 Mirage станут дополнительной нагрузкой для тыловых подразделений Киева.

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