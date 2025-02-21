Супруги из российского региона получили сроки за диверсии на железных дорогах

В Кузбассе суд вынес приговор супругам за диверсии на железных дорогах

Кемеровский областной суд вынес приговор супругам из Анжеро-Судженска за диверсионную деятельность. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

20-летний мужчина получил 19 лет колонии строгого режима, а его 23-летняя жена — 16 лет колонии общего режима.

С февраля по апрель 2023 года супруги совершали поджоги объектов железнодорожной инфраструктуры в интересах Украины, уточняет ТАСС. За это они получали деньги от куратора. Отмечается, что он давал им указание из Калининграда через мессенджеры.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракты в местах дислокации российских военных.